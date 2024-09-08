Антуан Гризманн: Евро-2024 оказался не лучшим турниром для меня

33-летний нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился мнением об уровне своей игры на минувшем чемпионате Европы — 2024.

«Произошло много изменений в позициях и тактике, к которым нужно было привыкнуть. Если бы у меня получилось забить два гола в ворота Нидерландов, думаю, что Евро оказался бы для меня другим (речь о матче 2-го тура группового этапа (0:0), в котором у Гризманна было несколько голевых моментов. — Прим. «Чемпионата»).

Раздражала ли меня смена позиции? Это был тактический выбор [тренера], который нужно уважать, даже если тебе не всё нравится. Команда превыше всего. Однако это был не лучший мой турнир», — приводит слова Гризманна Telefoot.

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