Вратарь «Кайрата»: я болел за «Спартак», брат — за ЦСКА. Кричали друг на друга, дрались

Российский вратарь «Кайрата» Вадим Ульянов рассказал, за какую команду болел в детстве.

«В детстве очень болел за «Спартак», как и отец. А мой брат — за ЦСКА. Поэтому во время матчей между этими командами были очень сильные разногласия. Кричали друг на друга, даже дрались! Но сейчас не могу сказать, что за кого-то болею. Поддерживаю ребят, с которыми знаком», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ульянов выступает в составе казахстанского «Кайрата» с 2022 года. За этот период он принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в 13 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 350 тыс.

Читайте полное интервью с Вадимом Ульяновым на «Чемпионате» в ближайшее время.

Материалы по теме Эксклюзив Российский вратарь «Кайрата» Ульянов объяснил уход Курбана Бердыева из команды

Российские футболисты за рубежом: