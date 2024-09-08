Вратарь «Кайрата»: из «Мастер-Сатурна» выгнали из-за роста — это был удар по психике

Российский вратарь «Кайрата» Вадим Ульянов рассказал о своих переживаниях, когда его выгнали из «Мастер-Сатурна» из-за роста.

«У меня в 14-15 лет рост был примерно 170 сантиметров. Чтобы достать перекладину, приходилось прыгать. Верховые мячи часто залетали в ворота, просто потому что я не допрыгивал. В итоге моим родителям позвонили и сказали, что я не тяну по росту.

Я плакал. Три года я жил и тренировался в Егорьевске с осознанием того, что всё идёт хорошо. И вдруг такой удар по психике. А что я могу сделать с ростом в 14 лет? Висеть на турниках? Я висел – не помогало. Было состояние беспомощности», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Читайте полное интервью с Вадимом Ульяновым на «Чемпионате» в ближайшее время.

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