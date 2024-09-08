Восьмое место России на Паралимпиаде, второе поражение «Металлурга». Главное к вечеру

Магнитогорский «Металлург» потерпел второе поражение в стартовавшем сезоне КХЛ, завершились соревнования на Паралимпиаде-2024 — Россия заняла восьмое место в медальном зачёте. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 8 сентября.
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«Зенит» обыграл «Кайрат» в результативном товарищеском матче
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«Салават Юлаев» одержал победу над «Трактором» в серии буллитов
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«Динамо» одержало выездную победу над «Факелом» в матче мужской Суперлиги
«Зенит-Казань» одержал волевую победу над «Белогорьем» на старте мужской Суперлиги
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Белорус Антон Смольский выиграл масс-старт на первом этапе Кубка Содружества
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Сборная России завоевала 64 медали на Паралимпийских играх — 2024 в Париже
Сборная России заняла восьмое место в итоговом медальном зачёте Паралимпийских игр — 2024