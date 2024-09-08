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Восьмое место России на Паралимпиаде, второе поражение «Металлурга». Главное к вечеру

Магнитогорский «Металлург» потерпел второе поражение в стартовавшем сезоне КХЛ, завершились соревнования на Паралимпиаде-2024 — Россия заняла восьмое место в медальном зачёте. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 8 сентября.

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