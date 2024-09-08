Вратарь «Кайрата» Ульянов: кто-то не добежал — и вдруг Бердыев выбегает на поле с криками

Российский вратарь «Кайрата» Вадим Ульянов рассказал об особенностях работы с Курбаном Бердыевым, тренировавшим казахстанский клуб с 2021 по 2022 год.

«Перед тренировкой мы выходили и пасовались, чтобы размять мышцы. Бердыев говорил вставать в круг и делать передачи, потому что это улучшает чувство мяча. Все должны были относиться к этому ответственно. Если кто-то из футболистов ошибался, Бердыев его ругал. Однажды мы вышли на тренировку и начали делать передачи, а Курбана Бекиевича не было на поле. Все стали пасовать на расслабоне, а окна комнаты Бердыева выходили на поле. Кто-то из ребят поднимает голову и видит, как Курбан Бекиевич стоит и с супергрозным видом наблюдает за нами.

Помню, зимой он приболел и не присутствовал на тренировках. Но как-то пришёл в манеж — в очках, шапке, с высоко поднятым воротом куртки. Никто не понял, что это был он. Играем двусторонку, кто-то не добежал — и вдруг Бердыев выбегает на поле с криками! Все ребята были в шоке, а он развернулся и ушёл из манежа», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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