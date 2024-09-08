Представитель Дзюбы: ведём переговоры с несколькими клубами. Артём хочет играть

Леонид Гольдман, являющийся представителем бывшего нападающего ряда российских клубов Артёма Дзюбы, ответил на вопрос о будущем 36-летнего футболиста.

«До конца трансферного окна ещё несколько дней, мы ведём переговоры с несколькими клубами. Артём очень хочет продолжать играть, он соскучился по футболу. Надеюсь, переговоры завершатся успешно и мы увидим Дзюбу в футболке одной из команд РПЛ. Варианты за рубежом мы не рассматриваем, хотя предложения были и есть.

Дзюба сильно мотивирован и готов в очередной раз доказать, что он является одним из лучших нападающих России. Уверен, что Артём не подведёт команду, которая его возьмёт. Он поможет и на поле, и в раздевалке. Думаю, сейчас от нас уже ничего не зависит. Клубы должны принять решение», — приводит слова Гольдмана Sport24.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Дзюба является четырёхкратным чемпионом России и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.

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