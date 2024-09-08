Тетрадзе: «Сьон» — неплохой вариант для Миранчука, но на его месте я бы остался в «Локо»

Бывший футболист сборной России Омари Тетрадзе поделился мнением о возможном переходе полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«Всё зависит от того, что хочет футболист. Я бы на месте Миранчука остался бы в «Локомотиве», где проявил бы себя и потом постарался бы уехать в хороший клуб. На сегодняшний момент российские клубы не участвуют в еврокубках. Поэтому если ехать в Европу, то в те команды, которые выступают в еврокубках, чтобы проявить себя. Однако «Сьон» — неплохой вариант для прогресса. Плюс этот клуб будет трамплином для Антона, чтобы уехать в более сильную команду», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На текущий момент 28-летний Миранчук находится без команды. Минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом». В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги футболист провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России. Ранее Антон также успел поиграть в чемпионате Эстонии за «Левадию».