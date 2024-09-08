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Матч молодёжной сборной России с Вьетнамом состоится после тайфуна «Яги»

Матч молодёжной сборной России с Вьетнамом состоится после тайфуна «Яги»
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Второй товарищеский матч молодёжной сборной России с Вьетнамом состоится после тайфуна «Яги». Игра пройдёт завтра, 9 сентября.

«Второй товарищеский матч с Вьетнамом состоится после тайфуна. Всё по плану», — сказали в пресс-службе молодёжной сборной России «Чемпионату».

Товарищеские матчи U21 — 2024
09 сентября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Вьетнам U21
Не начался
Россия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

6 сентября состоялась первая товарищеская игра между молодёжными сборными России и Вьетнама, в котором российская национальная команда одержала победу со счётом 3:0.

Напомним, вчера, 7 сентября, Российский футбольный союз (РФС) сообщил об отмене товарищеского матча взрослой сборной России с Таиландом из-за непогоды. Однако пресс-служба молодёжной российской национальной команды проинформировала, что продолжается подготовка к проведению второго матча.

Сегодня, 8 сентября, взрослая сборная России прилетела в Москву из Вьетнама.

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