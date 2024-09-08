Второй товарищеский матч молодёжной сборной России с Вьетнамом состоится после тайфуна «Яги». Игра пройдёт завтра, 9 сентября.
«Второй товарищеский матч с Вьетнамом состоится после тайфуна. Всё по плану», — сказали в пресс-службе молодёжной сборной России «Чемпионату».
6 сентября состоялась первая товарищеская игра между молодёжными сборными России и Вьетнама, в котором российская национальная команда одержала победу со счётом 3:0.
Напомним, вчера, 7 сентября, Российский футбольный союз (РФС) сообщил об отмене товарищеского матча взрослой сборной России с Таиландом из-за непогоды. Однако пресс-служба молодёжной российской национальной команды проинформировала, что продолжается подготовка к проведению второго матча.
Сегодня, 8 сентября, взрослая сборная России прилетела в Москву из Вьетнама.
Как сборная России играет при Карпине: