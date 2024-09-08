Экс-игрок «Оренбурга» Обухов: особо не скучаю по большому футболу

Бывший нападающий «Оренбурга» и «Спартака» Владимир Обухов, выступающий в составе медийной команды ФК «10», президентом которой является известный комик Азамат Мусагалиев, рассказал о тренировках в клубе, а также заявил, что не скучает по большому футболу.

«Скучаю ли я по большому футболу? Особо нет. То, что было в большом футболе, уже есть и в медийном. Все датчики, трекеры, всё уже переходит сюда. Посмотрите даже на наш тренерский штаб: все тренировки с мячом, всё низом. Чисто «краснодарская школа», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

Последним профессиональным клубом Обухова был «Оренбург», который нападающий покинул в июне в связи с истечением контракта. Ранее форвард выступал также за «Ростов», «Спартак», «Сочи», «Тамбов», «Мордовию» и «Кубань».