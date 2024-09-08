Моуринью хочет, чтобы в «Фенербахче» перешёл полузащитник «Ювентуса»

31-летний полузащитник «Ювентуса» Филип Костич находится в шаге от перехода в «Фенербахче». Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сегодня, 8 сентября, состоятся переговоры, на которых главный тренер турецкого клуба Жозе Моуринью попытается убедить сербского футболиста в правильности данного перехода.

Костич является футболистом «старой синьоры» с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 87 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6,5 млн.

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