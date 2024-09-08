Экс-игрок «Базеля»: Миранчук должен быть лидером «Сьона», в Швейцарии его могут заметить

Бывший футболист швейцарского «Базеля» Александр Рычков поделился мнением о возможном переходе полузащитника Антона Миранчука в «Сьон».

«Антон Миранчук долго не мог найти команду, сейчас едет в «Сьон». Когда я играл в «Базеле», чемпионат только потихоньку поднимался. Сейчас и сборная хорошо играет, и клубы в еврокубках. Когда я там играл, «Сьон» был хорошей командой — как наш «Спартак». Сейчас уровень чемпионата высок, но уровень Антона, конечно, посерьёзнее. Ожидал, что Миранчук должен играть на уровне повыше. Но там хотя бы можно играть, постоянно получать практику. Сейчас лучше ехать, чем сидеть на лавке в других командах. Миранчука заметят, там все у всех на виду. Могу пожелать отыграть хорошо и уехать в топ-чемпионат.

Миранчуку в Швейцарии надо брать на себя инициативу. Нужно быть с командой, чувствовать партнёров. Но Антон должен быть лидером, ведь РПЛ всё-таки посильнее, а он здесь играл хорошо. Хочу посоветовать брать лидерство в свои руки, не стесняться. Обыграть двоих-троих он умеет, как и его брат. Я поставил себя, вёл команду, был лидером. Мне сразу дали 10-й номер. Вся команда на мне держалась и были предложения. Так что и у Миранчука всё точно получится», — сказал Рычков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.