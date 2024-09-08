Стивен Бергвейн: конкуренция в Саудовской Аравии выше, чем в Нидерландах

26-летний вингер Стивен Бергвейн, перешедший из амстердамского «Аякса» в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, рассказал, какое высказывание главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана о трансфере задело его больше всего. Наставник сборной раскритиковал трансфер игрока и заявил, что теперь для него закрыта дверь в команду.

«То, что он сказал, что это не спортивный шаг и так далее. Я могу заверить его, что конкуренция в Саудовской Аравии выше, чем в Нидерландах. Посмотрите, какие топ-футболисты играют там. А во время предсезонной подготовки «Аль-Иттихад» выиграл у «Интера».

Значит, один игрок должен покинуть Эредивизию для дальнейшего развития, а я должен остаться? Тренер сборной прекрасно знает, что конкуренция в Саудовской Аравии находится на отличном уровне. Канте играет там уже год и был лучшим игроком в матче со сборной Нидерландов на чемпионате Европы. А Эмерик Лапорт, перешедший из «Манчестер Сити» в «Аль-Наср» в 2023 году, стал чемпионом Европы в составе Испании», — приводит слова Бергвейна De Telegraaf.