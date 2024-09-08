Экс-игрок «Базеля»: Чалову надо было оставаться в Швейцарии — это Европа, туда все смотрят

Бывший атакующий полузащитник «Базеля» Александр Рычков поделился мнением о развитии европейской карьеры нападающего ПАОКа Фёдора Чалова.

«К сожалению, Чалов не задержался в «Базеле». Смотрю, а его уже нет. Был хороший вариант продолжить карьеру там несколько лет назад. Конечно, Фёдору надо было оставаться в «Базеле» и играть. Мы в компании часто обсуждаем наших игроков, его тоже. Остался бы — хороший клуб, играл там, всё рядом. Туда все смотрят, там Европа. «Базель» ему подходил. Выдал бы Чалов хороший годик, его забрали бы в чемпионат серьёзнее», — сказал Рычков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Чалов выступал в составе «Базеля» с февраля по июнь 2022 года на правах аренды. На тот момент нападающий являлся футболистом ЦСКА.

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