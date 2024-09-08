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«Наполи» может прервать аренду Осимхена зимой с целью его продажи в другой клуб — FT

«Наполи» может прервать аренду Осимхена зимой с целью его продажи в другой клуб — FT
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Несмотря на то что «Наполи» отдал в аренду нападающего Виктора Осимхена в «Галатасарай» до конца нынешнего сезона, неаполитанский клуб рассматривает вариант с возвращением футболиста грядущей зимой с целью полноценной продажи в другую команду. Об этом сообщает Football Transfers.

По информации источника, с начала 2025 года сумма отступных за нигерийского нападающего будет составлять € 75 млн, в то время как на текущий момент она составляет € 130 млн. Минувшим летом «ПСЖ» отказался от идеи с приобретением Осимхена именно по причине завышенной суммы выкупа за него.

Действующее трудовое соглашение игрока с «Наполи» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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