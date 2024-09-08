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Фанаты «Зенита» скандировали оскорбления в адрес Соболева во время игры второй команды

Фанаты «Зенита» скандировали оскорбления в адрес Соболева во время игры второй команды
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Болельщики «Зенита» скандировали нецензурные оскорбления в адрес новоиспечённого нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева во время матча второй команды санкт-петербургского клуба со «Знаменем Труда» (2:0).

Россия - LEON-Вторая лига Б . 22-й тур
08 сентября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит-2
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Знамя Труда
Орехово-Зуево
1:0 Kozlov – 59'     2:0 Kozlov – 79'    

Сине-бело-голубые объявили о переходе 27-летнего нападающего из московского «Спартака» 30 августа. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев принял участие в одном матче за красно-белых, в котором не отметился результативными действиями. В июле российский футболист был отстранён от тренировок с основной командой московского клуба.

В минувшем сезоне на счету Соболева 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.

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