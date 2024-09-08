Тетрадзе: с приходом Артура Гомеса все футболисты «Динамо» немножко встряхнутся

Бывший футболист сборной России и московского «Динамо» Омари Тетрадзе прокомментировал переход вингера Артура Гомеса в российский клуб из бразильского «Крузейро».

«Начало чемпионата показало, что «Динамо» нужна свежая кровь. Одно дело — как клуб играл в прошлом сезоне, и другое — старт в этом году. Команде всегда нужна здоровая конкуренция. Думаю, с приходом Артура Гомеса все остальные футболисты немножко встряхнутся.

Какая разница, кто играет за «Динамо»? Самое главное, чтобы они приносили результат. Не вижу ничего плохого, чтобы за команду играли иностранцы. Но легионеры должны быть на 10 голов выше местного футболиста. Конечно, я выберу местного игрока, но если его уровень не позволяет решать большие задачи, то стоит давать играть иностранцам», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.