Вратарь «Кайрата» Ульянов рассказал, какой футбол прививал команде Кержаков

Российский вратарь «Кайрата» Вадим Ульянов рассказал, как изменился стиль игры казахстанской команды после прихода в клуб тренера Александра Кержакова. Напомним, 3 сентября «Кайрат» объявил об отставке 41-летнего специалиста.

— При Кержакове в «Кайрате» полностью изменилась стилистика игры. Раньше футбол строился на контратаках, то есть мы играли против мяча. А с приходом Александра Анатольевича стало больше позиционной игры, контроля мяча. Для меня это было что-то новое – ведь в системе «Кайрата» все команды играют по одной тактике.

— Кержаков пошёл против стиля клуба?

— Тренер Кержаков не рос в системе «Кайрата». У Александра Анатольевича другой стиль футбола. И задача любого футболиста – подстроиться и понять требования тренера, — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Кержаков был назначен главным тренером «Кайрата» 29 мая. Под руководством российского специалиста казахстанский клуб провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых шесть раз победил, три раза сыграл вничью и три раза потерпел поражение. В августе Кержаков был признан лучшим тренером июля в чемпионате Казахстана.

Российские футболисты за рубежом: