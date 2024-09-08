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Александр Соболев дебютирует за «Зенит» в матче с «Кайратом»

Александр Соболев дебютирует за «Зенит» в матче с «Кайратом»
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Российский нападающий Александр Соболев дебютирует за санкт-петербургский «Зенит» в товарищеском матче с казахстанским «Кайратом». Форвард попал в стартовый состав сине-бело-голубых.

Winline Супер Серия . Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия

Товарищеский матч, в котором встретятся алма-атинский «Кайрат» и санкт-петербургский «Зенит», состоится сегодня, 8 сентября. Команды будут играть на стадионе «Центральный» в городе Алма-Ата (Казахстан). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени.

В последний раз «Кайрат» и «Зенит» встречались между собой в октябре 2023 года. Тот товарищеский матч завершился вничью со счётом 2:2. В составе сине-бело-голубых забитыми мячами отметились полузащитники Александр Ерохин и Густаво Мантуан.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги по итогам семи сыгранных туров. Команда Сергея Семака набрала 17 очков. «Кайрат» также находится на первой строчке в своём чемпионате. За 18 игр команда набрала 32 очка.

Сине-бело-голубые объявили о переходе 27-летнего нападающего из московского «Спартака» 30 августа. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев принял участие в одном матче за красно-белых, в котором не отметился результативными действиями. В июле российский футболист был отстранён от тренировок с основной командой московского клуба.

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