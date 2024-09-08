Романо: «ПСЖ» предложит Энрике новый контракт, испанец — ключевая часть проекта клуба

«Пари Сен-Жермен» намерен продлить контракт с главным тренером команды Луисом Энрике, заканчивающийся летом 2025 года. Об этом сообщает AS со ссылкой на авторитетного журналиста Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство французского гранда осознаёт, что испанский специалист является ключевой частью проекта клуба. Подчёркивается вовлечённость Энрике в трансферную политику «Пари Сен-Жермен». 54-летний тренер рассматривает варианты, кем можно усилить команду после ухода из клуба нападающего Килиана Мбаппе.

Энрике возглавил «ПСЖ» летом 2023 года. Под его руководством в минувшем сезоне парижский клуб стал чемпионом Франции, а также выиграл Кубок и Суперкубок Франции.

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