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Аршавин сыграет за «Кайрат» в матче с «Зенитом», Тимощук выйдет в старте сине-бело-голубых

Аршавин сыграет за «Кайрат» в матче с «Зенитом», Тимощук выйдет в старте сине-бело-голубых
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43-летний российский экс-футболист Андрей Аршавин сыграет за казахстанский «Кайрат» в товарищеском матче с «Зенитом», а тренер клуба из Санкт-Петербурга Анатолий Тимощук выйдет в стартовом составе сине-бело-голубых.

Winline Супер Серия . Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия

Товарищеский матч, в котором встретятся алма-атинский «Кайрат» и санкт-петербургский «Зенит», состоится сегодня, 8 сентября. Команды будут играть на стадионе «Центральный» в городе Алма-Ата (Казахстан). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

В последний раз «Кайрат» и «Зенит» встречались между собой в октябре 2023 года. Тот товарищеский матч завершился вничью со счётом 2:2. В составе сине-бело-голубых забитыми мячами отметились полузащитники Александр Ерохин и Густаво Мантуан.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги по итогам семи сыгранных туров. Команда Сергея Семака набрала 17 очков. «Кайрат» также находится на первой строчке в своём чемпионате. За 18 игр команда набрала 32 очка.

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