33-летний центральный защитник сборной Нидерландов и «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ответил на вопрос о своём будущем в национальной команде.

«Конечно же, я был очень разочарован после последнего матча [на Евро-2024]. В то время могло показаться, что это был мой последняя международная игра. Однако я воин и никогда не сдамся подобным образом.

Необходимо оценить свои качества и понять, по-прежнему ли ты играешь важную роль. Безусловно, я важен — как на поле, так и вне его. Являюсь капитаном «Ливерпуля», постоянным игроком основы, физически чувствую себя превосходно и продолжаю совершенствоваться в игре с мячом. Хочу выступить ещё на одном чемпионате мира. Я знаю, что всё ещё достаточно хорош», — приводит слова ван Дейка Goal.

Защитник играет за сборную Нидерландов с 2015 года. Он провёл 75 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: