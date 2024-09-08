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«Барселона» и ещё четыре клуба проявляют интерес к Томасу Парти — Caught Offside

«Барселона» и ещё четыре клуба проявляют интерес к Томасу Парти — Caught Offside
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«Барселона» является одним из пяти клубов, проявляющих интерес к 31-летнему опорному полузащитнику лондонского «Арсенала» Томасу Парти, чей контракт с «канонирами» заканчивается летом 2025 года. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, в услугах ганского футболиста также заинтересован его бывший клуб мадридский «Атлетико», из которого он перешёл в «Арсенал» осенью 2020 года.

«Ювентус», саудовские «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли» также следят за будущим Парти.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 18 млн.

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