Глушаков: наберите в «Спартак», скажите, что я готов там закончить карьеру

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос, в каком клубе хочет завершить свою профессиональную карьеру.

— В каком клубе хотели бы завершить карьеру?

— Вы хотите, чтобы я уже закончил (смеётся)? Не знаю, посмотрим, где я окажусь. Сейчас я в «Химках» — кто знает, как жизнь повернётся.

— Есть «Спартак»...

— Наберите в «Спартак», скажите, что я готов там закончить карьеру (улыбается)», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, 37-летний Денис Глушаков ранее играл за «Химки» в период с 2020 по 2022 год. За свою карьеру российский футболист защищал также цвета «Звезды», «Локомотива», «Спартака», «Ахмата» и «Пари Нижний Новгород». Последним клубом Глушакова был «Урарту» из чемпионата Армении. Денис становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. На счету игрока более 300 матчей в РПЛ и 57 матчей в сборной России. Он был участником ЧМ-2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.