Вратарь «Кайрата» Ульянов: подрабатывал официантом, стюардом и тренером для детишек

Бывший вратарь «Строгино» Вадим Ульянов, ныне выступающий за казахстанский «Кайрат», рассказал о своих подработках на более раннем этапе карьеры.

«Мне уже было 19 лет, надо было становиться профессионалом и переходить во взрослый футбол, чтобы делать поступательные шаги наверх. Я попросил агентов найти мне что-нибудь, и было неважно, куда и на какую зарплату ехать. Появился вариант со «Строгино». Я поехал туда на просмотр, потренировался пару недель, и мне дали любительский контракт с зарплатой 0 рублей. Я немного удивился, но подписал его без каких-либо проблем.

Старался подрабатывать. Играл на ЛФЛ, так как меня лучше знали, и я уже повзрослел. Также подрабатывал официантом, выходя на одну смену. Несколько раз работал стюардом на стадионе «Локомотива», там для меня важнее было посмотреть матч, чем работать. Многие стюарды смотрят футбол и зарабатывают небольшие деньги. Кого-то ругают за то, что отвлекаешься от работы. Также тренировал маленьких детишек-вратарей. У них тренера вратарей не было, а я хоть что-то знал. Полгода этим занимался, одна тренировка стоила 500 рублей», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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