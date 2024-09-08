«Кайрат» — «Зенит»: Ерохин забил на 37-й минуте

В данный момент проходит товарищеский матч, в котором встречаются алма-атинский «Кайрат» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Центральный» в городе Алма-Ата (Казахстан). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 37-й минуте забил полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.
В последний раз «Кайрат» и «Зенит» встречались в октябре 2023 года. Тот товарищеский матч завершился вничью со счётом 2:2. В составе сине-бело-голубых забитыми мячами отметились полузащитники Александр Ерохин и Густаво Мантуан.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги по итогам семи сыгранных туров. Команда Сергея Семака набрала 17 очков. «Кайрат» также находится на первой строчке в своём чемпионате. За 18 игр команда набрала 32 очка.
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