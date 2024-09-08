Игонин: переход Миранчука в «Сьон» говорит, что у нас невысокий уровень игроков

Бывший российский футболист Алексей Игонин прокомментировал потенциальный переход Антона Миранчука в швейцарский клуб «Сьон».

«Переход Антона Миранчука в «Сьон» в очередной раз подтверждает, что у нас невысокий уровень футбола и игроков. Факт есть факт. Если один из лучших российских футболистов не может закрепиться в европейском чемпионате, то о чём можно говорить дальше? Он хотел уехать в Европу, но не было возможности остаться в хорошем клубе. А в Европе все хотят играть. Антон и многие российские специалисты предполагали, что будущий клуб будет выглядеть несколько иначе. Но надо трезво смотреть на вещи», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после завершения минувшего сезона Антон Миранчук покинул московский «Локомотив» в связи с истечением срока действия контракта.