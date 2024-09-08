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Наир Тикнизян оценил победу сборной Армении в матче Лиги наций УЕФА с Латвией

Наир Тикнизян оценил победу сборной Армении в матче Лиги наций УЕФА с Латвией
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Защитник московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян высказался об игре с Латвией в первом туре Лиге наций УЕФА, а также рассказал о своей физической готовности.

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 4. 1-й тур
07 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Армения
Окончен
4 : 1
Латвия
1:0 Бичахчян – 6'     1:1 Арутюнян – 9'     2:1 Дубра – 35'     3:1 Селараян – 48'     4:1 Сперцян – 86'    

— Если вспомнить прошлый домашний матч с Латвией, то у них один удар был по воротам — и забили гол. А мы имели множество моментов, но не могли реализовать. На выезде очень обидно проиграли. В этой игре были хорошие моменты, и мы ими воспользовались. Тем более очень важно, что победили дома при своих болельщиках. Шикарная атмосфера царила на трибунах, за что большое спасибо болельщикам. Нельзя сказать, что не было доли везения в случае с автоголом. Матч пройден, готовимся дальше. На этом не зацикливаемся.

— Александр Петраков после матча сказал, что у тебя ноги сводило из-за того, что в «Локомотиве» не играешь по 90 минут.
— Действительно — с 79-й минуты ноги сводило. Это мой первый полный матч с марта. Конечно, состояние не самое лучшее, но гораздо лучше, чем было летом. Через такие игры можно набирать кондиции. Я всегда считал, что в футболе один из самых важных моментов — это игровой тонус. Спасибо большое тренеру и сборной за возможность играть все 90 минут, — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

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