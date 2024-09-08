Наир Тикнизян оценил победу сборной Армении в матче Лиги наций УЕФА с Латвией

Защитник московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян высказался об игре с Латвией в первом туре Лиге наций УЕФА, а также рассказал о своей физической готовности.

— Если вспомнить прошлый домашний матч с Латвией, то у них один удар был по воротам — и забили гол. А мы имели множество моментов, но не могли реализовать. На выезде очень обидно проиграли. В этой игре были хорошие моменты, и мы ими воспользовались. Тем более очень важно, что победили дома при своих болельщиках. Шикарная атмосфера царила на трибунах, за что большое спасибо болельщикам. Нельзя сказать, что не было доли везения в случае с автоголом. Матч пройден, готовимся дальше. На этом не зацикливаемся.

— Александр Петраков после матча сказал, что у тебя ноги сводило из-за того, что в «Локомотиве» не играешь по 90 минут.

— Действительно — с 79-й минуты ноги сводило. Это мой первый полный матч с марта. Конечно, состояние не самое лучшее, но гораздо лучше, чем было летом. Через такие игры можно набирать кондиции. Я всегда считал, что в футболе один из самых важных моментов — это игровой тонус. Спасибо большое тренеру и сборной за возможность играть все 90 минут, — приводит слова Тикнизяна Metaratings.