Матч открытия стадиона «Торпедо» планируется провести весной 2026 года

Президент московского «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал, что матч открытия нового стадиона планируется провести весной 2026 года. Активная стадия строительства стадиона «Торпедо» началась осенью 2022 года, арена на Восточной улице будет вмещать 15 тыс. зрителей.

— На какой стадии находится строительство стадиона?

— Идём с опережением графика строительства. В этом году запланировано окончание возведения полностью тёплого контура и крыши — это самые основные и тяжёлые мероприятия. 300-тонный кран уже стоит, готов поднимать конструкции, чтобы в течение зимы мы не теряли времени и могли вести работы по внутренним коммуникациям. Так что в следующем году стадион будет готов.

— Когда сможете провести первый матч?

— Изначально у нас был запланирован искусственный газон, но мы перепроектировали — теперь будет натуральное поле. В сентябре-октябре, когда завершится строительство, мы будем укладывать газон, а первый матч должны провести весной 2026 года.

— Болельщики «Торпедо» помогают с работами на арене?

— Мы сами справляемся. У нас работают 350 человек.

— Довольны, как идёт стройка?

— Конечно, доволен.

— Удаётся ли укладываться в рамках бюджета?

— Об этом можно будет сказать после окончания строительства стадиона, — приводит слова Волнушкина «Матч ТВ».