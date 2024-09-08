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«Он классный парень с жаждой побед». Нагельсман — о Павловиче в сборной Германии

«Он классный парень с жаждой побед». Нагельсман — о Павловиче в сборной Германии
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился своими впечатлениями от игры дебютанта Александра Павловича, отметив его вклад в команду и выделив качества молодого футболиста, которые особенно понравились тренеру. Павлович вышел на поле на 60-й минуте в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА с Венгрией и отличился на 77-й минуте. Немцы победили со счётом 5:0.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 1-й тур
07 сентября 2024, суббота. 21:45 МСК
Германия
Окончен
5 : 0
Венгрия
1:0 Фюллькруг – 27'     2:0 Мусиала – 58'     3:0 Вирц – 66'     4:0 Павлович – 77'     5:0 Хаверц – 81'    

«Павло провел отличный матч, сразу же стал доминировать. Он воплощает в себе очень, очень многое из того, что я хочу видеть на позиции шестерки. К тому же, он классный парень, с чувством юмора и жаждой побед. Это мне очень нравится», — приводит слова Нагельсмана Sky Sport.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обошли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.

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