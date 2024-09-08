Тарас Бурлак предположил, почему Антон Миранчук предпочёл «Локомотиву» «Сьон»

Бывший футболист «Локомотива» Тарас Бурлак прокомментировал информацию о возможном переходе Антона Миранчука в швейцарский клуб «Сьон».

«Я знаю Антона, мы какое-то время были в «Локомотиве», когда он ещё был молодым. У него была задача уехать в Европу. Чемпионат Швейцарии — неплохой вариант, крепкий чемпионат. Оттуда есть перспектива поехать дальше. Думаю, что если бы он заключил контракт с «Локомотивом», то получал бы больше денег, но здесь вопрос стоял именно в том, что он хотел попробовать себя за границей. Возможно, другие команды из России не проявили к нему особого интереса. Возможно, он не захотел оставаться в России где-то кроме «Локомотива», — приводит слова Бурлака Metaratings.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что в контракте российского полузащитника Антона Миранчука со швейцарским «Сьоном» будут прописаны отступные размером в € 5,5 млн.

На текущий момент 28-летний Антон Миранчук находится без команды. Минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом». В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги футболист провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.