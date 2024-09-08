«Крылья Советов» сыграли вничью с «Акроном» в товарищеском матче, Сергеев забил с пенальти

Завершился товарищеский матч, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон». Итоговый результат — 2:2.

На 14-й минуте счёт открыл игрок «Акрона» Родригу Эшковал. Через минуту забил форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев, реализовав пенальти. На 63-й минуте вывел «Акрон» вперёд полузащитник Максим Болдырев. На 77-й минуте отметился защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца.

«Крылья Советов» после семи туров набрали шесть очков. Подопечные Игоря Осинькина занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с пятью очками расположился на 14-й строчке. Турнирную таблицу чемпионата России по футболу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 17 очков после семи игр.