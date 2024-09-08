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Вратарь «Кайрата» Вадим Ульянов: всегда мечтал играть за сборную России

Вратарь «Кайрата» Вадим Ульянов: всегда мечтал играть за сборную России
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Бывший вратарь «Строгино» Вадим Ульянов, ныне выступающий за казахстанский «Кайрат», рассказал о мечте играть за сборную России.

— Недавно Александр Зуев сменил российское гражданство на казахское, чтобы играть в сборной. Ты раздумывал над этим?
— Нет, честно, не думал об этом. У Зуева казахстанские корни, ведь он родился в Костанае, и для него это малая родина, поэтому можно понять его выбор. Я уроженец Московской области и всегда мечтал играть за сборную России. Даже при сложившейся политической ситуации мне бы хотелось играть только за Россию.

— Из «Кайрата» реально попасть в сборную России?
— Я думаю, что не очень много шансов. Хотя когда-то Панченко вызвали в сборную России из «Динамо», которое находилось в ФНЛ. Мне бы хотелось, как и любому футболисту, представлять свою сборную. Надеюсь, это скоро получится, — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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