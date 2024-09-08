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Люксембург — Беларусь, результат матча 8 сентября 2024, счёт 0:1, Лига наций УЕФА 2024-2025

Беларусь одержала минимальную победу над Люксембургом в матче Лиги наций УЕФА
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Завершился матч 2-го тура группы 3 Лиги C Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Люксембурга и Беларуси. Игра проходила на стадионе «Стад де Люксембург» в Люксембурге (Люксембург). В качестве главного арбитра встречи выступил Лоуренс Виссер (Бельгия). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу сборной Беларуси.

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 3. 2-й тур
08 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Люксембург
Окончен
0 : 1
Беларусь
0:1 Громыко – 76'    

Единственный мяч на 76-й минуте встречи забил полузащитник сборной Беларуси Валерий Громыко.

В группе 3 Лиги C также выступают сборные Северной Ирландии и Болгарии.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обошли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

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