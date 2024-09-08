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Беларусь одержала минимальную победу над Люксембургом в матче Лиги наций УЕФА

Завершился матч 2-го тура группы 3 Лиги C Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Люксембурга и Беларуси. Игра проходила на стадионе «Стад де Люксембург» в Люксембурге (Люксембург). В качестве главного арбитра встречи выступил Лоуренс Виссер (Бельгия). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу сборной Беларуси.

Единственный мяч на 76-й минуте встречи забил полузащитник сборной Беларуси Валерий Громыко.

В группе 3 Лиги C также выступают сборные Северной Ирландии и Болгарии.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обошли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.