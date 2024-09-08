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«Кайрат» — «Зенит»: Кассьерра упрочил преимущество гостей на 51-й минуте

«Кайрат» — «Зенит»: Кассьерра упрочил преимущество гостей на 51-й минуте
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В данный момент проходит товарищеский матч, в котором встречаются алма-атинский «Кайрат» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Центральный» в городе Алма-Ата (Казахстан). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Winline Супер Серия . Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
2-й тайм
2 : 4
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Ерохин – 37'     0:2 Кассьерра – 51'     1:2 Артур – 54'     2:2 Станоев – 66'     2:3 Гонду – 73'     2:4    

На 51-й минуте забил нападающий «Зенита» Матео Кассьерра.

В последний раз «Кайрат» и «Зенит» встречались в октябре 2023 года. Тот товарищеский матч завершился вничью со счётом 2:2. В составе сине-бело-голубых забитыми мячами отметились полузащитники Александр Ерохин и Густаво Мантуан.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги по итогам семи сыгранных туров. Команда Сергея Семака набрала 17 очков. «Кайрат» также находится на первой строчке в своём чемпионате. За 18 игр команда набрала 32 очка.

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