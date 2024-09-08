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«Балтика» объявила о подписании бывшего игрока «Факела» Менделя

«Балтика» объявила о подписании бывшего игрока «Факела» Менделя
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Калининградская «Балтика» в социальных сетях сообщила о переходе бывшего центрального полузащитника «Факела» Андрея Менделя. Футболист на момент трансфера находился без клуба.

«Футбольный клуб «Балтика» подписал трудовое соглашение с полузащитником Андреем Менделем.Трудовое соглашение заключено сроком до 30 июня 2025 года с опцией продления ещё на год.

Мы приветствуем Андрея в рядах балтийцев и желаем ему успехов в нашем клубе», — написано в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее «Балтика» объявила о назначении на пост главного тренера команды Андрея Талалаева.

«Балтика» занимает седьмое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 13 очков за восемь матчей. На первой строчке располагается «Урал» (18). В прошлом сезоне «Балтика» выступала в РПЛ, но по итогам турнира вылетела в Первую лигу.

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