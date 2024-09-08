Тетрадзе: не думаю, что в Турции Уткину дадут больше денег, чем в России

Бывший футболист сборной России и московского «Динамо» Омари Тетрадзе прокомментировал возможный переход полузащитника «Ростова» Даниила Уткина в турецкий «Хатайспор».

«Опять наступаем на те же грабли. Я понимаю футболистов, потому что они все хотят играть в Европе. Но если ты уезжаешь, то должен переходить в команды, которые претендуют на что-то высокое. Нет смысла ехать в клуб, который находится в зоне вылета и не участвует в еврокубках. Из-за зарплаты? Не думаю, что в Турции дадут намного больше денег, чем в России», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Уткин принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 446 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с ростовским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.