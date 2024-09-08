Дмитрий Сенников: тяжеловато было бы нам играть, если бы Россия перешла в АФК

Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников выступил против возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Мы не готовы к таким перелётам. Тяжеловато было бы нам играть, если бы мы перешли в Азиатскую конфедерацию. Каким был бы график матчей. Играли бы в азиатских турнирах, но на чемпионат мира мы бы всё равно не попали. Если бы наша команда во Владивостоке базировалась, то это другое дело (смеётся). Расстояния слишком большие. Да и уровень команд в Европе выше. Не хочется отсюда уходить», — приводит слова Сенникова Legalbet.

Сборная России провела один товарищеский матч во Вьетнаме. 5 сентября команда Валерия Карпина обыграла местную сборную со счётом 3:0.