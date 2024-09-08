Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Агент полузащитника «Риеки» подтвердил интерес к игроку со стороны «Рубина»

Агент Данко Дикич, представляющий интересы полузащитника хорватского «Риеки» Велдина Ходжу, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны казанского «Рубина».

«Контракт с «Рубином» ещё не подписан, но я могу подтвердить, что в Казани очень заинтересованы в Велдине», — приводит слова Дикича «РБ Спорт».

Ходжа в текущем сезоне сыграл 10 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

«Рубин» после семи туров набрал 10 очков. Подопечные Рашида Рахимова занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Турнирную таблицу чемпионата России по футболу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 17 очков после семи игр.