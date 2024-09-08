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Вратарь «Кайрата» Ульянов: хотелось бы поиграть в РПЛ, а потом — в топ-лиге Европы

Вратарь «Кайрата» Ульянов: хотелось бы поиграть в РПЛ, а потом — в топ-лиге Европы
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Бывший вратарь «Строгино» Вадим Ульянов, ныне выступающий за казахстанский «Кайрат», рассказал о цели попробовать поиграть в европейской топ-лиге.

— Куда предпочёл бы переход — в Европу или в Россию?
— Мечта детства — играть в европейских топ-лигах. Но я понимаю, что напрямую из Казахстана туда переехать тяжело. Уровень совсем разный. Мне бы хотелось поиграть в РПЛ, почувствовать этот уровень, но конечная цель — Европа, — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ульянов в текущем сезоне сыграл 16 матчей за клуб во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 350 тыс. Контракт футболиста с клубом истекает в конце года.

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