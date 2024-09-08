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Вратарь «Кайрата» рассказал, как в Казахстане восприняли приход Черчесова в сборную страны

Вратарь «Кайрата» рассказал, как в Казахстане восприняли приход Черчесова в сборную страны
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Бывший вратарь «Строгино» Вадим Ульянов, ныне выступающий за казахстанский «Кайрат», рассказал, как в Казахстане восприняли приход Станислава Черчесова в национальную команду страны.

«Казахстанские футболисты приняли решение о назначении Черчесова в сборную с воодушевлением. Станислав Саламович умеет добиваться положительных результатов со сборными и клубами. Все надеются, что он сможет привести Казахстан к существенным достижениям.

Ему будет тяжело вывести сборную на чемпионат мира, но сейчас подрастает достаточно сильное поколение казахстанских футболистов. К примеру, Максим Самородов уехал в «Ахмат», Алип — в «Зените», Зайнутдинов — в «Бешикташе», Шушеначев в Израиле и Оразов в лидирующей команде чемпионата Дании. Там много квалифицированных футболистов, поэтому через пару лет Казахстан 100% будет бороться за выход на чемпионат Европы», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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