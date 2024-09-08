Португалия — Шотландия: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА начнётся в 21:45

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Сегодня, 8 сентября, в матче 2-го тура группы 1 Лиги A Лиги наций УЕФА встретятся сборные Португалии и Шотландии. Команды будут играть на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Италия). Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В группе 1 Лиги A также выступят сборные Польши и Хорватии. Очный матч национальных команд начнётся также в 21:45 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.