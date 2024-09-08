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Португалия — Шотландия. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Португалия – Шотландия: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА 2024-2025 начнётся в 21:45

Португалия — Шотландия: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА начнётся в 21:45
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Сегодня, 8 сентября, в матче 2-го тура группы 1 Лиги A Лиги наций УЕФА встретятся сборные Португалии и Шотландии. Команды будут играть на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Италия). Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 2-й тур
08 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Португалия
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В группе 1 Лиги A также выступят сборные Польши и Хорватии. Очный матч национальных команд начнётся также в 21:45 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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