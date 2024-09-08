Жена Карпина назвала самого слабого, по её мнению, футбольного тренера в России

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, назвала наставника «Зенита» Сергея Семака самым слабым тренером в стране.

— Самый слабый тренер?

— Семак. Если слева хук, справа. Он такой щупленький. Возможно, да, — сказала Карпина в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

На счету Семака 13 трофеев в качестве главного тренера. Все свои награды Семак выиграл с «Зенитом» (шесть чемпионских титулов РПЛ, два Кубка России и пять Суперкубков). До «Зенита» Семак возглавлял «Уфу». В качестве игрока выступал за такие команды, как ЦСКА, «ПСЖ», «Рубин» Казань, «Зенит».

Санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 17 очков после семи игр, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу.