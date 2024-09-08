Дешам — о позиции Мбаппе: если он чаще играет слева, чем справа — это абсолютно нормально

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал позицию Килиана Мбаппе на поле.

«С ПСЖ он очень часто оказывался на центральной позиции. Он делает это и в сборной. В Мадриде он будет играть именно на этой позиции. Если он чаще играет слева, чем справа — это абсолютно нормально. У него есть возможность играть справа, но это может потребовать некоторых изменений в его игре. Все зависит от того, что предлагает нам соперник. Он уже давно играет на этой позиции. Планируется, что он будет играть так всегда. Если ему не нужно быть в центре, вы чаще видите его слева, чем справа. Всегда есть корректировки в поисках взаимодополняемости. Постараемся сыграть так же, как мы это сделали на Евро-2024. Он бегает очень быстро, но у него ещё нет способности держаться одной линии в матче», — приводит слова Дешама RMC Sport.

9 сентября сборная Франции сыграет со сборной Бельгии в матче Лиги наций УЕФА. Встреча начнётся в 21:45 по мск.