Мадридский «Реал» опубликовал сообщение в связи с травмой Милитао

Мадридский «Реал» выступил с заявлением относительно травмы защитника «сливочных» Эдера Милитао, полученной в расположении сборной Бразилии.

«После обследования, проведенного сегодня медицинскими службами мадридского «Реала» нашему игроку Эдеру Милитао, у него была диагностирована травма мышц правого бедра, вызванная чрезмерной нагрузкой. Ожидается лечение», — написано в сообщении пресс-службы клуба.

В четверг, 5 сентября, пресс-служба Бразильской конфедерации футбола сообщила, что защитник травмировал мышцу правого бедра во время тренировки. Ранее в СМИ появлялась информация, что его реабилитация может занять две недели.

Напомним, Милитао пропустил бо́льшую часть минувшего сезона, поскольку в августе 2023 года получил разрыв крестообразных связок. 26-летний защитник восстановился от повреждения к марту 2024 года. В минувшем сезоне бразилец принял участие в 13 матчах во всех соревнованиях. В общей сложности Милитао провёл на поле 509 минут. В нынешнем сезоне футболист сыграл пять матчей во всех турнирах.