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Российский вратарь «Кайрата» Ульянов: мои шансы стать футболистом были один к миллиону

Российский вратарь «Кайрата» Ульянов: мои шансы стать футболистом были один к миллиону
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Вратарь казахстанского «Кайрата» Вадим Ульянов поделился воспоминаниями о своем пути в профессиональный футбол и целеустремленности, которая помогла ему осуществить мечту.

«Я сейчас понимаю, что мои шансы стать футболистом были один к миллиону. Сам удивляюсь, почему даже мыслей не было об уходе из футбола. Даже когда ставили играть в поле. Я просто шёл к своей мечте и верил, что у меня получится», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым

Вадим Ульянов в текущем сезоне сыграл 16 матчей за клуб во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 350 тыс. Контракт футболиста с клубом истекает в конце года.

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