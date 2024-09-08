Российский вратарь «Кайрата» Ульянов: мои шансы стать футболистом были один к миллиону

Вратарь казахстанского «Кайрата» Вадим Ульянов поделился воспоминаниями о своем пути в профессиональный футбол и целеустремленности, которая помогла ему осуществить мечту.

«Я сейчас понимаю, что мои шансы стать футболистом были один к миллиону. Сам удивляюсь, почему даже мыслей не было об уходе из футбола. Даже когда ставили играть в поле. Я просто шёл к своей мечте и верил, что у меня получится», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым

Вадим Ульянов в текущем сезоне сыграл 16 матчей за клуб во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 350 тыс. Контракт футболиста с клубом истекает в конце года.