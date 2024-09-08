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Вратарь «Кайрата» Ульянов: получал 15 тысяч рублей в месяц и не жаловался

Вратарь «Кайрата» Ульянов: получал 15 тысяч рублей в месяц и не жаловался
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Бывший вратарь «Строгино» Вадим Ульянов, ныне выступающий за казахстанский «Кайрат», рассказал о своём заработке на более раннем этапе карьеры.

«В «Висте» нам платили 15 тысяч рублей в месяц. В целом нам выделяли базу, где было общежитие и где нас кормили. В 17 лет особо много и не надо. На всё хватало и особо ни на что не жаловался. Иногда мог написать родителям, чтобы помогли и скинули денег», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Вадим Ульянов в текущем сезоне сыграл 16 матчей за клуб во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 350 тыс. Контракт футболиста с клубом истекает в конце года.

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