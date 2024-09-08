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Главный тренер Аргентины Скалони назвал своего кумира среди коллег

Главный тренер Аргентины Скалони назвал своего кумира среди коллег
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони считает Карло Анчелотти, который возглавляет мадридский «Реал», эталоном среди коллег.

«Для меня сегодня эталоном является Анчелотти. Я думаю о многом так же, как и он, и Карло кажется мне человеком, который уже вошёл в историю», — приводит слова Скалони Dataref.

Скалони стал первым тренером-чемпионом аргентинской сборной со времён Альфио Басиле. Кроме того, сборная Аргентины под руководством Скалони дважды стала победителем Кубка Америки.

Скалони и Анчелотти номинированы на премию «Тренер года» от France Football.

Карьера итальянца Карло Анчелотти в качестве тренера в ведущих чемпионатах началась ещё в 1996 году, когда он возглавил «Парму». До мадридского «Реала» он тренировал «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», мюнхенскую «Баварию» «Наполи» и «Эвертон».

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