Главный тренер Аргентины Скалони назвал своего кумира среди коллег

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони считает Карло Анчелотти, который возглавляет мадридский «Реал», эталоном среди коллег.

«Для меня сегодня эталоном является Анчелотти. Я думаю о многом так же, как и он, и Карло кажется мне человеком, который уже вошёл в историю», — приводит слова Скалони Dataref.

Скалони стал первым тренером-чемпионом аргентинской сборной со времён Альфио Басиле. Кроме того, сборная Аргентины под руководством Скалони дважды стала победителем Кубка Америки.

Скалони и Анчелотти номинированы на премию «Тренер года» от France Football.

Карьера итальянца Карло Анчелотти в качестве тренера в ведущих чемпионатах началась ещё в 1996 году, когда он возглавил «Парму». До мадридского «Реала» он тренировал «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», мюнхенскую «Баварию» «Наполи» и «Эвертон».