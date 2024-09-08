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«Реал» Мадрид поддержал Иско, восстанавливающегося после травмы

«Реал» Мадрид поддержал Иско, восстанавливающегося после травмы
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Мадридский «Реал» опубликовал заявление в поддержку бывшего полузащитника «сливочных» Иско, выступающего в составе «Бетиса», который перенёс операцию после перелома левой малоберцовой кости. Напомним, футболист сломал ногу в матче 36-го тура прошлого сезона испанской Примеры с «Лас-Пальмасом» (2:2).

Испания - Примера . 36-й тур
16 мая 2024, четверг. 20:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
2 : 2
Бетис
Севилья
0:1 Мармоль – 21'     1:1 Суарес – 27'     1:2 Перес – 49'     2:2 Молейро – 64'    

«Реал» Мадрид и фанаты клуба хотят выразить свою поддержку и любовь нашему дорогому человеку Иско, которого мы надеемся скоро увидеть выздоровевшим, чтобы продолжать наслаждаться его волшебством на футбольном поле», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

32-летний Иско в прошедшем сезоне провёл 36 матчей в составе «Бетиса». Он забил девять мячей и сделал шесть результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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