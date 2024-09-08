Дешам высказался об игровом времени новичков сборной Франции в матчах Лиги наций

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о распределении игрового времени новых игроков национальной команды в матчах Лиги наций УЕФА.

«Я чётко сказал вам, что я хотел сделать. Я считаю, что эти шесть матчей должны быть использованы для того, чтобы ввести в состав новых игроков и распределить игровое время. Сложность в том, что мы играем с Италией и Бельгией. В первой игре мы пропустили три мяча и имели проблемы в обороне. Если бы мы ввели в состав четырёх защитников, игравших на Евро-2024, то это дало бы нам больше уверенности, но, как по мне приходилось это делать перед чемпионатом мира, если речь идёт о том, чтобы просто взять игроков и поставить их на 5-10 минут. Это шаги, которые необходимо предпринять. Если бы календарь был другим и нам пришлось бы играть в плей-офф, курс был бы другим. Я иду по этому пути, я выбрал его, поэтому я считаю, что мы должны пройти через это», — приводит слова Дешама RMC Sport.