Прошла жеребьёвка четвёртого раунда Пути регионов Кубка России
Сегодня, 8 сентября, состоялась жеребьёвка четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Представляем вашему вниманию пары соперников четвёртого раунда.
Пары четвёртого раунда Пути регионов Кубка России:
- «Знамя Труда» — «Арсенал» Тула;
- «Кубань Холдинг» — «Сочи»;
- «Спартак» Кострома – «Енисей»;
- «Волгарь» — «Уфа»;
- «КАМАЗ» — «Торпедо» Москва;
- «Челябинск» — «Тюмень»;
- «Волга» Ульяновск — «Ротор»;
- «Амкал» — «Алания»;
- «Композит» — «Нефтехимик»;
- «Амкар» — «Черноморец»;
- «Машук-КМВ» — «Родина»;
- «Химик» — «Чайка»;
- «Урал» — «СКА-Хабаровск»;
- «Орёл» — «Сокол»;
- «Луки-Энергия» — «Балтика»;
- «Динамо-Владивосток» — «Шинник»
Матчи четвёртого раунда Пути регионов пройдут 24-26 сентября.
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые победили калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.
Комментарии