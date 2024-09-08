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Прошла жеребьёвка четвёртого раунда Пути регионов Кубка России

Прошла жеребьёвка четвёртого раунда Пути регионов Кубка России
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Сегодня, 8 сентября, состоялась жеребьёвка четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Представляем вашему вниманию пары соперников четвёртого раунда.

Пары четвёртого раунда Пути регионов Кубка России:

  • «Знамя Труда» — «Арсенал» Тула;
  • «Кубань Холдинг» — «Сочи»;
  • «Спартак» Кострома – «Енисей»;
  • «Волгарь» — «Уфа»;
  • «КАМАЗ» — «Торпедо» Москва;
  • «Челябинск» — «Тюмень»;
  • «Волга» Ульяновск — «Ротор»;
  • «Амкал» — «Алания»;
  • «Композит» — «Нефтехимик»;
  • «Амкар» — «Черноморец»;
  • «Машук-КМВ» — «Родина»;
  • «Химик» — «Чайка»;
  • «Урал» — «СКА-Хабаровск»;
  • «Орёл» — «Сокол»;
  • «Луки-Энергия» — «Балтика»;
  • «Динамо-Владивосток» — «Шинник»

Матчи четвёртого раунда Пути регионов пройдут 24-26 сентября.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые победили калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Турнирная сетка Кубка России
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